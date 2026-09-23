Макрон назвал перемирие в секторе Газа позорным спектаклем

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал перемирие в секторе Газа, назвав его позорным спектаклем. Об этом он заявил, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Некоторые хвастаются мнимым миром. Но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае", – сказал Макрон.

Французский лидер также обратил внимание на ситуацию на Западном берегу реки Иордан, где продолжается строительство израильских поселений. По его словам, это ежедневно создает препятствия для реализации проекта, заключающегося в уважении законного права палестинского народа на существование.

При этом Макрон подчеркнул, что Париж признает право Израиля на создание условий для его безопасного существования. Однако, по его мнению, все те, кто утверждает, что безопасность страны зависит от нарушения суверенитета всех его соседей, совершают роковую ошибку, поскольку такая политика подрывает безопасность Израиля в будущем.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов и заявил, что его страна не выведет войска из анклава, пока радикальное движение ХАМАС не будет действительно разоружено.

В Тель-Авиве подчеркнули, что продолжают добиваться реализации пяти принципов завершения войны в секторе Газа, утвержденных военно-политическим кабинетом. Речь идет о разоружении ХАМАС, возвращении всех заложников, демилитаризации анклава, сохранении израильского контроля безопасности над сектором, а также создании альтернативной гражданской администрации без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.