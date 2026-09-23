Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 12:15

Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что близкие люди настроили дочь против нее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) /volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что близкие люди настроили дочь Ариадну против нее. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Она призналась, что не смогла поздравить с днем рождения свою дочь. Волочкова хотела передать ей цветы, однако местоположение именинницы выяснить не удалось.

Балерина также вспомнила, что на третий день после родов уже репетировала балет "Баядерка" в балетном зале театра, а через месяц уже выступала с ним на сцене театра Юрия Григоровича. По словам артистки, день рождения дочери был для нее счастливым днем, в отдалении с ней она винит родственников.

"Я не хочу заставлять любить себя. К сожалению, отношения ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Но это их выбор. Представляете, даже не знаю, куда передать Арише цветы... Отношения заблокированы", – передает "Газета.ру" слова балерины.

Дочь знаменитости с 14 лет жила в семье своего отца Игоря Вдовина. Волочкова, в свою очередь, ранее заявляла, что жена бизнесмена ненавидит Ариадну. Сама девушка неоднократно говорила об отсутствии конфликтов с мачехой Еленой Николаевой, это подчеркивала и телеведущая.

В 2025 году дочь Волочковой вышла замуж, ее избранника зовут Никита Григорян. Мать и дочь виделись в июне 2026 года – балерина вместе с матерью и Ариадной навещала своего отца в Санкт-Петербурге и делилась семейными кадрами из квартиры родителя.

Ранее Николай Басков признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой жизненный период. Подробности своих проблем он раскрывать не стал, однако позже поделился, что после выступления особенно остро почувствовал поддержку зрителей. Публика, по словам артиста, является для него стимулом, источником любви, эмоций и сил.

Читайте также


шоу-бизнес

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика