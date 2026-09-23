Волочкова заявила, что близкие люди настроили дочь против нее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) /volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что близкие люди настроили дочь Ариадну против нее. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Она призналась, что не смогла поздравить с днем рождения свою дочь. Волочкова хотела передать ей цветы, однако местоположение именинницы выяснить не удалось.

Балерина также вспомнила, что на третий день после родов уже репетировала балет "Баядерка" в балетном зале театра, а через месяц уже выступала с ним на сцене театра Юрия Григоровича. По словам артистки, день рождения дочери был для нее счастливым днем, в отдалении с ней она винит родственников.

"Я не хочу заставлять любить себя. К сожалению, отношения ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Но это их выбор. Представляете, даже не знаю, куда передать Арише цветы... Отношения заблокированы", – передает "Газета.ру" слова балерины.

Дочь знаменитости с 14 лет жила в семье своего отца Игоря Вдовина. Волочкова, в свою очередь, ранее заявляла, что жена бизнесмена ненавидит Ариадну. Сама девушка неоднократно говорила об отсутствии конфликтов с мачехой Еленой Николаевой, это подчеркивала и телеведущая.

В 2025 году дочь Волочковой вышла замуж, ее избранника зовут Никита Григорян. Мать и дочь виделись в июне 2026 года – балерина вместе с матерью и Ариадной навещала своего отца в Санкт-Петербурге и делилась семейными кадрами из квартиры родителя.

Ранее Николай Басков признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой жизненный период. Подробности своих проблем он раскрывать не стал, однако позже поделился, что после выступления особенно остро почувствовал поддержку зрителей. Публика, по словам артиста, является для него стимулом, источником любви, эмоций и сил.