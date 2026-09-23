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23 сентября, 15:06

Общество

"Активные граждане" выберут лучшие дома из числа отремонтированных в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Участникам проекта "Активный гражданин" предложили выбрать самые красивые дома, которые Фонд капитального ремонта привел в порядок в 2026 году. В каждом из них жили известные москвичи, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В новом голосовании представлены шесть зданий. Они находятся на Большой Садовой улице, улицах Правды и Новослободской, проспектах Мира и Ленинградском, а также в Малом Козихинском переулке. Участникам разрешено отметить до трех понравившихся вариантов. Дополнительные сведения об архитектуре каждого дома доступны в разделе "Подробнее".

История этих зданий связана с представителями разных сфер. В разное время их жильцами становились спортсмены, летчики, ученые, художники и писатели.

Один из домов, представленных в голосовании, находится в Малом Козихинском переулке, доме 4. Пятиэтажное здание возвели в начале XX века по проекту С. С. Шуцмана. Его относят к архитектуре модерна – фасад украшают два полукруглых эркера, а ниши на втором и третьем этажах оформлены картушами и филенками. Среди жильцов дома был политический деятель и инженер Петр Юренев.

Другая история связана с домом № 44 на Ленинградском проспекте. Его построили в 1937 году для руководителей и преподавателей Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Индивидуальный проект разработали архитекторы Борис Лейбо и Арнольд Сурис. Шестиэтажное здание сочетает черты постконструктивизма и неоклассики. Помимо летчицы Валентины Гризодубовой, здесь жили физик Андрей Ястржембский и его сын – известный историк Лев Ястржембский.

Дом № 54/56 на Новослободской улице появился позднее – в 1950 году. Его архитектурный облик формируют массивные порталы входов, рустованный фасад, балконы с балюстрадами и лепным декором. Среди его известных жильцов были писательница Галина Николаева, народный артист СССР Николай Мордвинов, а также Герои Советского Союза – генерал-майор бронетанковых войск Иван Веремей и летчик-испытатель Борис Веремей.

Несколько зданий из числа участников относятся к советскому неоклассицизму. С ними связаны имена летчика-испытателя Павла Чупикова, художника-графика Льва Шепелева и известных советских спортсменов. В их числе – многократный чемпион мира и Олимпийских игр хоккеист Виктор Кузькин, футбольный тренер Михаил Якушин и футболист Сергей Соловьев.

За участие в голосовании пользователи получат баллы программы "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы либо направить на благотворительность. Все доступные варианты использования баллов опубликованы на сайте "Миллион призов".

Ремонт этих домов проводился в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных зданий. Она предусматривает обновление более 30 тысяч зданий общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров и является крупнейшим проектом такого рода в России.

В столице с 2015 года специалисты отремонтировали около 16 тысяч объектов. В программу входят типовые многоэтажные здания, доходные дома и объекты, имеющие статус памятников архитектуры. Работы включают не только восстановление исторического облика, но и обновление основных конструктивных элементов и инженерных систем зданий.

Отмечается, что капитальный ремонт позволяет одновременно поддерживать техническое состояние домов и сохранять архитектурное наследие Москвы для будущих поколений. Проекты по обновлению многоквартирного фонда в столице соответствуют целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее "Активный гражданин" и Главархив Москвы запустили голосование за направление для приоритетной оцифровки исторических материалов. Выбрать можно темы, связанные с жизнью Москвы, образованием, книгоизданием и дворянством Московской губернии. Победившее направление станет приоритетным для дальнейшего поиска документов с помощью искусственного интеллекта.

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