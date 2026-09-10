"Активные граждане" расскажут о своих впечатлениях о поездках на МЦК

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Участники проекта "Активный гражданин" могут рассказать о своем опыте поездок на Московском центральном кольце. Голосование приурочили к 10-летию МЦК, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Жителям столицы предлагают оценить, что им больше всего нравится в поездках – скорость, расписание или возможность смотреть на город из окна. Москвичи поделятся воспоминаниями о своей первой поездке и расскажут, как изменилось время в пути после открытия кольца. Также можно выбрать наиболее впечатляющие виды столицы.

Отдельные вопросы адресованы тем, кто не пользуется МЦК. Горожане могут указать причину – например, использование другого транспорта или отсутствие кольца в маршруте – либо предложить собственный вариант ответа. Помимо этого, постоянным пассажирам предлагают оценить комфорт "Ласточек" – климат-контроль, "вагоны тишины", места для велосипедов и колясок.

МЦК запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. За 10 лет кольцо связало 34 района Москвы, помогло разгрузить линии метро и сформировало новые пересадочные узлы. За первое полугодие 2026 года пассажиры совершили на МЦК более 75 миллионов поездок.

Голосование организовали "Активный гражданин" и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Результаты опроса планируют использовать при дальнейшем развитии МЦК. Принять участие смогут пользователи проекта со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

За ответы участникам начислят баллы программы "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги на витрине ag-vmeste.ru или перечислить в пользу благотворительных фондов и организаций.

Также в проекте "Активный гражданин" открыто голосование, посвященное новому оформлению карты москвича. Участники могут выбрать шесть новых дизайнов – им предложат 24 изображения, связанных с Москвой. Голосование состоит из трех вопросов, в каждом из них нужно выбрать по два варианта оформления карты.

