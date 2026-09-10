Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 12:06

Транспорт

"Активные граждане" расскажут о своих впечатлениях о поездках на МЦК

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Участники проекта "Активный гражданин" могут рассказать о своем опыте поездок на Московском центральном кольце. Голосование приурочили к 10-летию МЦК, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Жителям столицы предлагают оценить, что им больше всего нравится в поездках – скорость, расписание или возможность смотреть на город из окна. Москвичи поделятся воспоминаниями о своей первой поездке и расскажут, как изменилось время в пути после открытия кольца. Также можно выбрать наиболее впечатляющие виды столицы.

Отдельные вопросы адресованы тем, кто не пользуется МЦК. Горожане могут указать причину – например, использование другого транспорта или отсутствие кольца в маршруте – либо предложить собственный вариант ответа. Помимо этого, постоянным пассажирам предлагают оценить комфорт "Ласточек" – климат-контроль, "вагоны тишины", места для велосипедов и колясок.

МЦК запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. За 10 лет кольцо связало 34 района Москвы, помогло разгрузить линии метро и сформировало новые пересадочные узлы. За первое полугодие 2026 года пассажиры совершили на МЦК более 75 миллионов поездок.

Голосование организовали "Активный гражданин" и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Результаты опроса планируют использовать при дальнейшем развитии МЦК. Принять участие смогут пользователи проекта со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

За ответы участникам начислят баллы программы "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги на витрине ag-vmeste.ru или перечислить в пользу благотворительных фондов и организаций.

Также в проекте "Активный гражданин" открыто голосование, посвященное новому оформлению карты москвича. Участники могут выбрать шесть новых дизайнов – им предложат 24 изображения, связанных с Москвой. Голосование состоит из трех вопросов, в каждом из них нужно выбрать по два варианта оформления карты.

В "Активном гражданине" выберут новый дизайн карты москвича

Читайте также


транспортгород

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика