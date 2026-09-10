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10 сентября, 11:45

Политика

СВР заявила, что Брюссель требует от Украины начать женскую мобилизацию

Фото: 123RF.com/ryzhiq

Руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы Украина приступила к призыву женщин на военную службу, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В частности, Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно "перейти от слов к делу" и принять политическое решение о начале женской мобилизации, приводя в качестве "образца для подражания" Израиль, поскольку страна обладает успешным опытом "экзистенциальной войны с агрессивным соседом".

"Одновременно в Брюсселе ищут новые "креативные" способы "помочь" гауляйтеру Украины обеспечить постоянный приток "пушечного мяса", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным СВР, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров назвала начало мобилизации украинок "шагом в правильном направлении". Она также посетовала на усиливающуюся в стране нехватку мужчин, годных к военной службе. По ее мнению, без призыва женщин Киеву вскоре не хватит "живой силы" для продолжения войны с Россией.

Параллельно Еврокомиссия ориентировала правительства государств Евросоюза на выработку юридически обоснованных механизмов для изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев. По информации СВР, в странах Европы находятся до 5,6 миллиона украинцев, из которых 43,4% – женщины.

Самое большое число "потенциальных призывников" проживает в Германии, Польше и Чехии, где они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет, а также провоцируют рост правоэкстремистских настроений.

Ранее экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог поддержал мобилизацию женщин в ВСУ. По его словам, женщины могут воевать не хуже мужчин. Он привел в пример свою дочь, которая окончила военную академию и участвовала в операции в Афганистане.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В апреле 2024 года призывной возраст для мужчин был снижен до 25 лет, а в мае того же года вступили в силу нормы об ужесточении мобилизации.

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