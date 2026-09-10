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10 сентября, 12:27

Город

Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит праздничную подсветку в честь 4-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит праздничную подсветку 12 сентября в честь своего 4-летия. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аттракциона.

Кроме того, в этот день посетителей приглашают на "Счастливый час" для розыгрыша подарков. Беспроигрышная лотерея начнется в 16:00.

В пресс-службе напомнили, что "Солнце Москвы" является самым высоким колесом обозрения в Европе. За 4 года работы комплекс посетили свыше 15 миллионов гостей, а прокатились более 7 миллионов человек. При этом в августе этого года там побывали свыше 540 человек, что стало рекордом.

Ранее в Нагатинском затоне открылась третья очередь московского парка развлечений "Остров мечты". Он состоит из 5 тематических зон и насчитывает свыше 20 механических аттракционов. Общая площадь застройки достигла 850 тысяч квадратных метров.

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