Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит праздничную подсветку в честь 4-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит праздничную подсветку 12 сентября в честь своего 4-летия. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аттракциона.

Кроме того, в этот день посетителей приглашают на "Счастливый час" для розыгрыша подарков. Беспроигрышная лотерея начнется в 16:00.

В пресс-службе напомнили, что "Солнце Москвы" является самым высоким колесом обозрения в Европе. За 4 года работы комплекс посетили свыше 15 миллионов гостей, а прокатились более 7 миллионов человек. При этом в августе этого года там побывали свыше 540 человек, что стало рекордом.

Ранее в Нагатинском затоне открылась третья очередь московского парка развлечений "Остров мечты". Он состоит из 5 тематических зон и насчитывает свыше 20 механических аттракционов. Общая площадь застройки достигла 850 тысяч квадратных метров.

