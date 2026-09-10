CBS: Иран поразил несколько истребителей США в Иордании

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Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночных ударов Ирана по авиабазе США Муваффак-Салти в Иордании. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс.

По словам представителя СМИ, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II лишился крыла, а около восьми истребителей F-15 получили незначительные повреждения и были возвращены в строй.

Джейкобс также уточнила, что для отражения иранских ударов Вооруженные силы США выпустили более 30 ракет комплекса Patriot.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе. В ответ на это Тегеран ударил по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. Уточнялось, что по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

