Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 12:19

Политика
Главная / Новости /

CBS: Иран поразил несколько истребителей США в Иордании

Иран поразил несколько истребителей США в Иордании

Фото: 123RF.com/champsurasan

Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночных ударов Ирана по авиабазе США Муваффак-Салти в Иордании. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс.

По словам представителя СМИ, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II лишился крыла, а около восьми истребителей F-15 получили незначительные повреждения и были возвращены в строй.

Джейкобс также уточнила, что для отражения иранских ударов Вооруженные силы США выпустили более 30 ракет комплекса Patriot.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе. В ответ на это Тегеран ударил по двум авиабазам в Иордании, которые использует американская армия. Уточнялось, что по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан было выпущено не менее 20 ракет.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика