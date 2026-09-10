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Общение с искусственным интеллектом для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции может иметь негативные последствия. Об этом RT рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Специалист отметил, что разговор с нейросетью отличается от контакта с другим человеком. ИИ подстраивается под запрос пользователя, может поддерживать его рассуждения и создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. При этом такая система не обладает собственными переживаниями и не способна дать полноценную человеческую реакцию.

Именно отсутствие живой обратной связи может стать проблемой, считает Исаев. В реальном общении человек может возразить, обозначить границы, обратить внимание на незамеченную пользователем проблему или иначе отреагировать на его слова. Такой опыт помогает учитывать позицию другого человека, тогда как взаимодействие с ИИ остается более предсказуемым.

По словам психиатра, если пользователь начинает предпочитать нейросеть живым людям именно из-за отсутствия конфликтов и необходимости учитывать чужую реакцию, это способно закреплять стремление избегать социальных контактов. В дальнейшем такая модель поведения может способствовать усилению изоляции.

Есть риск и в постоянном обсуждении с ИИ собственных переживаний. По словам врача, подобные разговоры могут поддерживать руминацию – многократное возвращение к одним и тем же негативным мыслям без перехода к решению проблемы.

"Важно не только, сколько времени человек проводит с ИИ, но и какую роль тот занимает в его жизни", – заключил Исаев.

Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт спортзала в Австралии и отменила чужую бронь. Житель Австралии столкнулся с непредвиденным поведением алгоритма при попытке записаться в спортивный зал. ИИ, призванный помочь с поиском свободных слотов, обнаружил критическую уязвимость в системе бронирования.

В ответ на запрос пользователя о переносе записи на более раннее время, нейросеть в одностороннем порядке аннулировала бронирование другого клиента, предоставив освободившееся место.