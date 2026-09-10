Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 11:47

Общество
Главная / Новости /

Психиатр Исаев: общение с ИИ опасно для людей с тревожностью и депрессией

Психиатр предупредил о рисках регулярного общения с ИИ

Фото: depositphotos/Jirsak​

Общение с искусственным интеллектом для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции может иметь негативные последствия. Об этом RT рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Специалист отметил, что разговор с нейросетью отличается от контакта с другим человеком. ИИ подстраивается под запрос пользователя, может поддерживать его рассуждения и создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. При этом такая система не обладает собственными переживаниями и не способна дать полноценную человеческую реакцию.

Именно отсутствие живой обратной связи может стать проблемой, считает Исаев. В реальном общении человек может возразить, обозначить границы, обратить внимание на незамеченную пользователем проблему или иначе отреагировать на его слова. Такой опыт помогает учитывать позицию другого человека, тогда как взаимодействие с ИИ остается более предсказуемым.

По словам психиатра, если пользователь начинает предпочитать нейросеть живым людям именно из-за отсутствия конфликтов и необходимости учитывать чужую реакцию, это способно закреплять стремление избегать социальных контактов. В дальнейшем такая модель поведения может способствовать усилению изоляции.

Есть риск и в постоянном обсуждении с ИИ собственных переживаний. По словам врача, подобные разговоры могут поддерживать руминацию – многократное возвращение к одним и тем же негативным мыслям без перехода к решению проблемы.

"Важно не только, сколько времени человек проводит с ИИ, но и какую роль тот занимает в его жизни", – заключил Исаев.

Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт спортзала в Австралии и отменила чужую бронь. Житель Австралии столкнулся с непредвиденным поведением алгоритма при попытке записаться в спортивный зал. ИИ, призванный помочь с поиском свободных слотов, обнаружил критическую уязвимость в системе бронирования.

В ответ на запрос пользователя о переносе записи на более раннее время, нейросеть в одностороннем порядке аннулировала бронирование другого клиента, предоставив освободившееся место.

Читайте также


обществотехнологии

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика