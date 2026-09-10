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10 сентября, 15:34

Происшествия

Медведь напал на женщину на заводе в Прикамье

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Женщина получила травмы после нападения медведя на территории Александровского машиностроительного завода в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 6 сентября. Медведь по кличке Тишка, подаренный предприятию в 2000 году в честь 200-летия завода, проживает на территории профилактория. Во время уборки в клетке животное смогло схватить женщину и подтянуть к себе через закрытую перегородку.

Пострадавшую госпитализировали в Краевую больницу имени Вагнера, расположенную в Березниках. В настоящее время она проходит курс лечения, и ее состояние оценивается как средней тяжести. Медицинский персонал больницы предоставляет пациентке всю необходимую помощь.

Ранее Минприроды сообщило, что в России обитает около 307,9 тысячи бурых медведей. Больше всего особей насчитывается на Дальнем Востоке и в Сибири. Отмечается, что популяция животного в стране сильно увеличилась с 1990 года. Тогда в России обитало почти 130 тысяч зверей, а к 2026 году показатель вырос более чем в 2,3 раза.

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