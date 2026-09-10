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10 сентября, 18:39

Политика

Жена Леонида Гозмана заочно арестована за препятствие следствию

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал супругу политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Марину Егорову. Информация об этом появилась в картотеке на портале столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения избрана по уголовному делу о вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Действия Егоровой квалифицированы по части 2 статьи 294 УК РФ как совершенные с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Уголовное дело зарегистрировали в суде 9 сентября, в тот же день вынесли решение о заочном аресте.

Егорова уехала из России в Израиль в ноябре прошлого года. Ее адвокат Михаил Бирюков подтвердил переезд. В свою очередь, Гозман написал в соцсетях, что переезд супруги был осуществлен "совершенно легально".

Сам политик также находится за границей. В 2025 году суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы за пропаганду терроризма в Сети с учетом его первого срока, который касался фейков о российской армии. Кроме того, его на 5 лет лишили права администрировать интернет-ресурсы.

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