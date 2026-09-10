Частицу руки Дмитрия Донского отправят в российские войска

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Частицу мощей князя Дмитрия Донского передадут для поклонения в военные вузы и подразделения Минобороны РФ, в том числе в зоне спецоперации. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, слова которого приведены в телеграм-канале отдела.

Он отметил, что частица взята из правой руки князя – десницы, которая "крепко держала меч для ограждения Святой Руси, объединения русских земель, победы на Куликовом поле". Митрополит Кирилл также рассказал, что на ковчеге, в котором будет находиться святыня, в металле изображена правая рука князя, а под стеклом размещена сама частица мощей.

Доступ к останкам Донского был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля в конце августа. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.

8 сентября стало известно, что частица мощей была направлена в зону СВО. Также отмечалось, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.