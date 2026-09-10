Массовое отравление учеников произошло в кубанской школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Массовое отравление учеников зафиксировано в школе № 6 Каневского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент случился 10 сентября. Районная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Пострадавшим, точное количество которых не называется, оказывается медицинская помощь.

Ранее вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду № 76 в Калининграде. В больницу доставили 12 воспитанников. Для выяснения обстоятельств организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В свою очередь, следователи начали проверку по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий. В настоящее время работа дошкольного учреждения приостановлена.