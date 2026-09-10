10 сентября, 22:46Происшествия
Массовое отравление учеников произошло в кубанской школе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Массовое отравление учеников зафиксировано в школе № 6 Каневского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент случился 10 сентября. Районная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Пострадавшим, точное количество которых не называется, оказывается медицинская помощь.
Ранее вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду № 76 в Калининграде. В больницу доставили 12 воспитанников. Для выяснения обстоятельств организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.
В свою очередь, следователи начали проверку по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверочных мероприятий. В настоящее время работа дошкольного учреждения приостановлена.
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