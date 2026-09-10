В Новороссийске 576 квартир получили повреждения после атаки ВСУ

Фото: МАХ/"Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

В Новороссийске в результате атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом мэр города Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, работа оперштаба по ликвидации последствий ударов продолжается. Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы.

"В администрациях районов продолжается прием документов и формирование списков пострадавших. По последним данным, в списках на получение компенсаций – 1 232 человека", – добавил Кравченко.

Украинские военные атаковали город с помощью беспилотников 9 сентября. Погибли четыре человека, еще 29 получили травмы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Как отмечал глава города, в большинстве многоквартирных домов при атаке повреждены остекление и общедомовое имущество. В первую очередь власти планируют закрыть поврежденные оконные проемы, а ремонт хотят провести за счет управляющих компаний.