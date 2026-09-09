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09 сентября, 20:45

Происшествия

В Новороссийске более 470 квартир получили повреждения в результате атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Андрей Кравченко.

Он добавил, что сведения уточняются. В течение дня рабочие группы районных администраций провели поквартирные обходы для фиксации повреждений, а с утра коммунальные бригады и управляющие компании расчищали придомовые территории.

Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Восточном районе. По словам Кравченко, шесть частных домов там разрушены практически до основания.

"Семьям, лишившимся крыши над головой, однозначно окажем помощь с расселением", – подчеркнул мэр.

В большинстве многоквартирных домов пострадали остекление и общедомовое имущество. Власти планируют в первую очередь закрыть поврежденные оконные проемы, а ремонт рассмотрят возможность провести за счет управляющих компаний.

ВСУ атаковали город 9 сентября. В результате пострадали 29 человек и еще 4 погибли. Власти объявили траур по погибшим.

После атаки в Новороссийске был объявлен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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