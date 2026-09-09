Мольберт, мультиварку и блендер забыли пассажиры в аэроэкспрессах летом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С июня по август 2026 года пассажиры оставили на инфраструктуре перевозчика "Аэроэкспресс" 740 личных вещей. Среди необычных находок оказались мольберт, мультиварка и блендер, сообщила пресс-служба компании.

Также в аэроэкспрессах оставили книгу по квантовой физике, радиоприемник белого цвета, светильник, букварь, набор для пикника, авоську, аттестат и студенческий билет.

Там уточнили, что показатель за это лето оказался в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего вещи забывали 1, 17 и 22 августа – по 20 предметов в каждый из дней. Самыми распространенными находками стали головные уборы, зонты, очки, косметички, кошельки, дорожные подушки, документы, куртки, ключи и детские игрушки.

Директор по связям с общественностью "Аэроэкспресса" Вера Агафонова рассказала, что больше всего вещей – 500 предметов – забыли пассажиры аэропорта Шереметьево. Еще 240 предметов оставили на маршрутах до аэропорта Домодедово. По ее словам, за своими вещами вернулись 150 владельцев.

Агафонова добавила, что во всех поездах и экспресс-автобусах звучат информационные сообщения о необходимости быть внимательными и не забывать личные вещи в транспорте.

Ранее стало известно, что в июне 2026 года пассажиры забыли в автобусах, на остановках и вокзалах АО "Мострансавто" свыше 150 вещей. Среди необычных находок – аквариум без воды с искусственными рыбами и детский музыкальный синтезатор, а также декоративный рыцарский шлем.