Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 22:07

Общество

Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с ученицей, не посещающей школу

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с ученицей пятого класса школы № 2122. Мама девочки заявляет о травле ребенка, но игнорирует предложения школы по урегулированию конфликта и с середины апреля не водит дочь на занятия, сообщила Ярославская в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Ярославской, школа со своей стороны предприняла все возможные шаги для урегулирования ситуации. Семье предлагали перевести ребенка в другой класс или другую школу, однако эти предложения остаются без внимания. В результате девочка не посещает занятия, не учится и оторвана от сверстников.

Омбудсмен также рассказала, что мама ученицы записала аудиообращение к директору школы, в котором потребовала "скорректировать тройки за математику и русский язык", угрожая в противном случае добиться расформирования класса. Параллельно ребенка вовлекают в эпатажные акции, пикеты и съемки видеороликов, а происходящее активно раскручивается в соцсетях.

"Мне, как детскому омбудсмену, приходится констатировать крайне неблагополучную картину: ребенок фактически становится инструментом для достижения взрослых целей", – отметила Ярославская.

Она подчеркнула, что родители имеют право оспаривать действия администрации и отстаивать свою позицию, однако делать это взрослые должны сами. Вовлекать ребенка в публичные конфликты и привлекать к нему внимание общественности, по мнению омбудсмена, категорически недопустимо.

"Не выбирая иную форму обучения и месяцами не пуская ребенка в школу, родитель прямо нарушает базовое право девочки на получение образования и не исполняет свои законные обязанности", – заключила Ярославская.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить в России понятие травли, которое будет учитывать всех возможных участников данного процесса. После изучения ситуации с соблюдением прав детей в стране она дала рекомендации федеральным и региональным властям, а также детским омбудсменам в субъектах РФ.

"Вопрос спорный": буллинг предложили отнести к экстремистскому движению в России

Читайте также


обществообразованиегород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика