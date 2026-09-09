Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с ученицей, не посещающей школу

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Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с ученицей пятого класса школы № 2122. Мама девочки заявляет о травле ребенка, но игнорирует предложения школы по урегулированию конфликта и с середины апреля не водит дочь на занятия, сообщила Ярославская в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Ярославской, школа со своей стороны предприняла все возможные шаги для урегулирования ситуации. Семье предлагали перевести ребенка в другой класс или другую школу, однако эти предложения остаются без внимания. В результате девочка не посещает занятия, не учится и оторвана от сверстников.

Омбудсмен также рассказала, что мама ученицы записала аудиообращение к директору школы, в котором потребовала "скорректировать тройки за математику и русский язык", угрожая в противном случае добиться расформирования класса. Параллельно ребенка вовлекают в эпатажные акции, пикеты и съемки видеороликов, а происходящее активно раскручивается в соцсетях.

"Мне, как детскому омбудсмену, приходится констатировать крайне неблагополучную картину: ребенок фактически становится инструментом для достижения взрослых целей", – отметила Ярославская.

Она подчеркнула, что родители имеют право оспаривать действия администрации и отстаивать свою позицию, однако делать это взрослые должны сами. Вовлекать ребенка в публичные конфликты и привлекать к нему внимание общественности, по мнению омбудсмена, категорически недопустимо.

"Не выбирая иную форму обучения и месяцами не пуская ребенка в школу, родитель прямо нарушает базовое право девочки на получение образования и не исполняет свои законные обязанности", – заключила Ярославская.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить в России понятие травли, которое будет учитывать всех возможных участников данного процесса. После изучения ситуации с соблюдением прав детей в стране она дала рекомендации федеральным и региональным властям, а также детским омбудсменам в субъектах РФ.