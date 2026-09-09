Икону "Страшный суд" покажут в Кремле после 10 лет реставрации

Фото: vk.ru/kremlinmuseums

Выставка "Возрождение шедевра: икона "Страшный суд" из Успенского собора Московского Кремля" откроется 8 октября 2026 года в парадном вестибюле Оружейной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

"Страшный суд" относится к рубежу XIV–XV веков и был создан для первого Успенского храма в Кремле. Долгое время икона находилась в южном пристенном иконостасе собора и была скрыта под слоем потемневшего реставрационного лака 1920-х годов, из-за чего оставалась почти неизвестной широкой аудитории.

Реставрация началась в 2016 году. Она позволила не только вернуть шедевру исторический облик, но и дала материал для дальнейшего изучения. В ходе исследований красочного слоя в инфракрасном и рентгеновском спектрах специалисты выявили два слоя живописи: нижний – легкий и прозрачный, с просвечивающим авторским рисунком, и верхний – плотный, с выраженной светотеневой моделировкой. Это может указывать на авторский поиск форм и движения фигур.

Отдельного внимания заслуживает сюжет иконы. Кульминация земной истории представлена не как грозная кара, а как радостная встреча со Спасителем. Вертикальная композиция разделена на три яруса.

В центре верхнего изображен Христос в сине-голубой сияющей сфере, ему предстоят Богоматерь и Иоанн Предтеча, рядом – апостолы и ангелы.

В среднем ярусе коленопреклоненные Адам и Ева взирают на Спасителя, за Адамом стоят праведники, напротив – грешники, включая иудейских первосвященников Анну и Каиафу.

В нижнем ярусе справа восседает Сатана посреди огненного озера, там же помещено изображение рая с Богоматерью и ангелами. У подножия престола Богоматери изображены райские врата, к которым с двух сторон подходят апостолы Петр и Павел, ведущие за собой праведников.

Ранее в Москву доставили Тихвинскую икону Богородицы. Торжественная встреча святыни состоялась на Ленинградском вокзале. Она доступна для поклонения верующим до 27 сентября.