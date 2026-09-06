Общемосковский крестный ход завершился в столице

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Голова колонны Общемосковского крестного хода прибыла к Новодевичьему монастырю – конечной точке маршрута. Об этом сообщает РИА Новости.

У стен обители верующие проходят мимо святынь, которые в 2026 году пронесли в ходе: Смоленской иконы Божией Матери, мощей святого великого князя Димитрия Донского и иконы Всех святых Московских, и поклоняются им.

Крестный ход стартовал у храма Христа Спасителя. Маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал. Общая протяженность пути составила около 6 километров, время в пути – от 1,5 до 2 часов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя во время литургии. Святыня была обнаружена и идентифицирована в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.