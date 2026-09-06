Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 14:24

Политика
Главная / Новости /

Лавров: желанием сделать ФРГ военной державой Мерц фактически идет объявлять войну

Желанием сделать ФРГ военной державой Мерц фактически идет объявлять войну – Лавров

Фото: kremlin.ru

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вывести ФРГ на первое место в Европе по военной мощи фактически означают подготовку к объявлению войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал в интервью ИС "Вестям".

Глава МИД отметил, что планы немецкого канцлера уже переходят от заявлений к практическим действиям. При этом Лавров считает, что Германия не сделала выводов из уроков истории, а связанные с нацизмом тенденции вновь начинают проявляться.

"И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление", – сказал Лавров.

Лавров также выразил уверенность, что нынешние западные политики со временем могут лишиться своих позиций. По его словам, европейские народы в итоге сделают "правильный выбор", хотя точные сроки таких перемен неизвестны.

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Аппарат находился рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 и, как установило следствие, был оснащен примерно 800 граммами взрывчатки.

В Берлине случившееся сочли гибридной атакой. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что подобные действия могут повториться. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль также выступил с жестким заявлением в адрес Москвы, подчеркнув, что Германию не удастся запугать, но при этом страна готова к переговорам.

Владимир Путин отверг обвинения в адрес России, заявив, что немецкая сторона не представила доказательств ее причастности к инциденту. По словам президента, имеющиеся у Берлина улики могли быть подброшены.

На фоне разбирательства с российским послом Сергеем Нечаевым провели встречу в немецком МИД. Там инцидент связали с возможными действиями "российских диверсантов". Москва эту версию не признала.

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика