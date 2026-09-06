Лавров: желанием сделать ФРГ военной державой Мерц фактически идет объявлять войну

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Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вывести ФРГ на первое место в Европе по военной мощи фактически означают подготовку к объявлению войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал в интервью ИС "Вестям".

Глава МИД отметил, что планы немецкого канцлера уже переходят от заявлений к практическим действиям. При этом Лавров считает, что Германия не сделала выводов из уроков истории, а связанные с нацизмом тенденции вновь начинают проявляться.

"И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление", – сказал Лавров.

Лавров также выразил уверенность, что нынешние западные политики со временем могут лишиться своих позиций. По его словам, европейские народы в итоге сделают "правильный выбор", хотя точные сроки таких перемен неизвестны.

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Аппарат находился рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 и, как установило следствие, был оснащен примерно 800 граммами взрывчатки.

В Берлине случившееся сочли гибридной атакой. Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил, что подобные действия могут повториться. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль также выступил с жестким заявлением в адрес Москвы, подчеркнув, что Германию не удастся запугать, но при этом страна готова к переговорам.

Владимир Путин отверг обвинения в адрес России, заявив, что немецкая сторона не представила доказательств ее причастности к инциденту. По словам президента, имеющиеся у Берлина улики могли быть подброшены.

На фоне разбирательства с российским послом Сергеем Нечаевым провели встречу в немецком МИД. Там инцидент связали с возможными действиями "российских диверсантов". Москва эту версию не признала.