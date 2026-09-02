SZ: в Германии установили двоих возможных причастных к инциденту с БПЛА

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Власти Германии установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в Лейпциге. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Как утверждается, один из них – гражданин Латвии, выходец из России, а второй – житель Белоруссии, имеющий российский паспорт. Следствие полагает, что первый прибыл в Берлин в конце июля, арендовал автомобиль и отправился в Лейпциг. За два дня до инцидента он покинул Германию на самолете.

На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые позволили выйти на второго подозреваемого. Он въехал в Евросоюз по итальянской туристической визе, добавило издание.

В начале августа в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатого вещества. Из-за этого аэропорт временно приостановил полеты. Позже полиция нашла еще один дрон, в котором было около 50 граммов гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой и допустил повторение подобных акций. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что расследование инцидента завершается, а власти прорабатывают ответные меры.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Германию не удастся запугать и страна готова к переговорам.

В свою очередь, Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы, указав, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту. При этом улики, судя по всему, были подброшены, заявил президент РФ.

