Пара на Филиппинах поженилась в затопленной церкви

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На Филиппинах пара сыграла свадьбу в церкви, затопленной водой по пояс, сообщает Inquirer.

С августа ряд областей Филиппин терпят бедствие от затоплений и сходов грунта, причиной которых стали ливневые дожди, вызванные юго-западным муссоном и тропическими циклонами. Согласно последней информации, в результате стихии зафиксированы 32 жертвы, а число пострадавших достигает примерно 7,7 миллиона человек.

Несмотря на непогоду, жених и невеста решили не отменять торжество и провели церемонию в белом платье и нарядном костюме. Приходской священник провел для них сокращенную церемонию и объявил пару мужем и женой.

Ранее наводнение произошло в Непале. Оно привело к серьезным разрушениям в округе Расува, а затем из берегов вышло подпрудное озеро. Пропали 590 иностранных граждан, а число погибших достигло 1 127.

В округе Тришули-Базар заметили собаку, которая не уходит с того места, где до паводка было четыре жилых здания. Она расположились на месте входа в одно из строений и почти никак не откликается на людей. Пес остается на покрытом илом участке, даже когда спасатели выполняют работы рядом.

