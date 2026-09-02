Основательнице хосписа "Дом с маяком" грозит до 10 лет колонии

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Основательнице детского хосписа "Дом с маяком" Лиде Мониаве грозит до 10 лет колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что такой срок ждет Мониаве при признании ее виновной по уголовному делу.

При этом, как уточнила "Газете.ру" пресс-служба хосписа, учреждение продолжает работать в штатном режиме. В настоящее время учреждение не владеет новой информации о Мониаве.

2 сентября Мониаву доставили в Следственный комитет на допрос. Он проводился в рамках возбужденного против нее уголовного дела.

Позже ей предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. При этом сама Мониава свою вину не признала.

