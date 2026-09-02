SJPH: число страдающих деменцией увеличится на 75% к 2040 году

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Число пациентов с деменцией в предстоящие десятилетия может увеличиться из-за глобального старения населения и роста средней продолжительности жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на журнал SJPH, который опубликовал соответствующую научную работу.

Ученые рассмотрели национальные медицинские статистические данные граждан старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год. На основе этого они смоделировали сценарии распространения заболевания до 2040 года.

Результаты показали, что общее число страдающих деменцией увеличится примерно на 75%. Однако темпы роста числа людей, которые остаются проживать дома, могут быть еще выше. При дальнейшем ограничении доступности стационарной помощи это значение может вырасти более чем в 2 раза.

Специалисты указали, что базой для исследования послужила статистика Финляндии и его точные числовые значения неприменимы к другим странам. При этом полученные результаты показывают, насколько критически демографические сдвиги усилят потребность в организации ухода за людьми с деменцией.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста. По его словам, за последние 30 лет заболеваемость раком среди людей до 50 лет выросла на 24%. Такая тенденция связана в том числе с улучшением диагностики, поскольку чем раньше их выявляют, тем больше шансов на излечение.

