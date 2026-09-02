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02 сентября, 18:35

Шоу-бизнес

Роберт Паттинсон вспомнил конфуз с "Мустангом", купленным на гонорар от "Сумерек"

Фото: ТАСС/AP/Scott A Garfitt

Британский актер Роберт Паттинсон пожаловался на неудачный опыт с автомобилем, приобретенном на деньги, заработанные во время съемок фильма "Сумерки". Об этом артист рассказал в интервью изданию GQ.

Паттинсон с детства мечтал о Shelby Mustang GT350 и после успеха фильма смог позволить себе такую машину. Однако автомобиль регулярно подводил владельца – не заводился и ломался в людных местах.

Актер говорит, что ему не раз приходилось самостоятельно толкать машину, чтобы убрать ее с дороги. Особенно неловко, по его словам, было делать это перед большими группами туристов.

"Я думал: "Все. С меня хватит. Мне нужно что-то, что просто едет", – вспомнил он.

Ранее Паттинсон рассказывал, что во время работы над "Сумерками" испытывал неприязнь к своему персонажу Эдварду Каллену и намеренно сыграл его как "самоненавистника".

Однако со временем актер изменил отношение к франшизе. В интервью GQ в январе 2025 года он удивлялся, что "Сумерки" до сих пор вызывают у зрителей сильные эмоции.

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