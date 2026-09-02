Юрист Нечаева: штраф до 3 тыс руб грозит за шумную уборку в ночное время

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Россияне могут получить административный штраф в размере 1–3 тысяч рублей за использование шумной бытовой техники в ночное время. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила юрист Екатерина Нечаева.

По словам эксперта, запрет распространяется не только на пылесосы и стиральные машины, но и на посудомоечные машины, блендеры и миксеры. Запуск любого из этих приборов в часы, когда действуют ограничения по шуму, считается нарушением закона о тишине.

При этом уголовной ответственности за такие действия не предусмотрено – наказание ограничивается штрафом, который устанавливается региональным законодательством. От 1 до 3 тысяч рублей, например, придется заплатить в Москве.

Юрист уточнила, что подобные случаи подпадают под статью 3.13 Кодекса об административных правонарушениях Москвы. При этом норма не содержит перечня конкретных приборов или способов, которыми человек может нарушить тишину. Закон фиксирует сам факт превышения допустимого уровня шума.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что самовольная посадка растений во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом от 5 тысяч рублей. Чтобы все было законно, нужно провести общее собрание жильцов и получить согласие больше половины собственников на озеленение двора.

