Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве пояснили, что меры действуют из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это обеспечит безопасность полетов.

В связи с введенными ограничениями может измениться расписание рейсов. Пассажирам рекомендовано следить за информацией на онлайн-табло.

Изменения в работе аэропорта связаны с попытками атаки Москвы беспилотниками. Согласно последней информации, в среду, 2 сентября, в сторону столицы направлялись 25 дронов. По словам Сергея Собянина, все они ликвидированы.

