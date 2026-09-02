Собянин сыграл вничью с шахматистом Карякиным на марафоне "Сила России"

Видео: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"



Сергей Собянин провел шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным на марафоне "Сила России". Видеозапись игры появилась на странице мэра в MAX.

Согласно кадрам, партия завершилась ничьей.

Ранее сообщалось, что в столице до 6 сентября проходит фестиваль "Шахматный сквер". По будням горожане могут бесплатно получить шахматные наборы и сыграть друг с другом. А по выходным на площадках проводят турниры.

В целом в городе регулярно играют в шахматы свыше 108 тысяч москвичей. Для занятий обустроено 230 площадок: 163 крытых зала и 67 открытых столиков. Также для желающих всех возрастов открыты бесплатные секции.