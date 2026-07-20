Фестиваль "Шахматный сквер" в рамках "Лета в Москве" продлится до 6 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "Шахматный сквер", организованный в рамках проекта "Лето в Москве", будет работать до 6 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Проект проводится на трех площадках: в сквере у гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике "Царицыно". По будням все желающие могут бесплатно получить шахматные наборы и играть с друзьями или другими посетителями.

По субботам и воскресеньям на площадках проходят турниры в четырех категориях:



детский турнир – для участников от семи до 16 лет;

парный турнир – команды из двух человек без ограничений по полу и возрасту;

ветеранский турнир – для мужчин и женщин старше 55 лет;

открытый турнир – для всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки.

Кроме того, по выходным для гостей фестиваля проводятся квизы, различные мастер-классы, эстафеты и активные игры. Работают зоны аквагрима, фотозона с аниматором и талисманом фестиваля. В 18:00 проходят сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами.

В целом в Москве регулярно играют в шахматы более 108 тысяч человек. Для тренировок оборудовано 230 площадок: 163 крытых зала и 67 открытых столиков. Департамент спорта организовал бесплатные секции для всех возрастных групп.

В системе Москомспорта работают четыре специализированные школы, где занимаются 1 155 человек. Среди них – государственные бюджетные учреждения дополнительного образования: комплексные спортивные школы олимпийского резерва "Восток" и "Север", Московское городское физкультурно-спортивное объединение и физкультурно-спортивное объединение "Юность Москвы". Около 80% воспитанников имеют спортивные разряды.

В 2026 году московские шахматисты достойно представили столицу на соревнованиях высшего уровня. Например, на первенствах России завоеваны 33 медали: 14 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых.

В сборную команду города Москвы входят 249 человек. В составе национальной сборной России по шахматам числятся 157 спортсменов, из них 45 представляют Москву. В текущем году запланировано проведение 735 турниров и соревнований по шахматам.

Для зачисления в столичную шахматную школу можно подать заявление через портал "Московский спорт". Для записи в шахматную секцию необходимо авторизоваться на сайте и подать заявку.

Также секции по шахматам организованы в физкультурно-оздоровительном комплексе "Семья". Кроме того, занятия по шахматам доступны для людей с общими заболеваниями в возрасте старше 18 лет – их организуют в спортивном клубе "Гамбит".

Москвичи и гости столицы также смогут посетить IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Он состоится на ВДНХ с 23 по 26 июля и станет частью проекта "Лето в Москве". Программа включает в себя уличные шоу, театральные постановки, а также концерты классической музыки и хореографические номера. Все мероприятия бесплатные.