Девять человек погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девять человек погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом на своей странице в MAX сообщил врио губернатора Александр Шуваев, передает News.ru.

Он рассказал, что за минувшие сутки противник атаковал регион 153 раза. Ранены 77 местных жителей.

"Вчерашний день был крайне тяжелым, беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ", – сказал Шуваев.

По его словам, в понедельник, 20 июля, в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли 8 человек, включая несовершеннолетнего. Также установлена личность погибшего 19-го числа мужчины.

Ранее сообщалось, что Белгородская область подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет.

До этого украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате погибли пять человек, еще 27 пострадали.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Специалисты приступили к сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.

