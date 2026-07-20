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20 июля, 09:47

Происшествия

10 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Московской области

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В результате атаки вражеских БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно уточненной информации, в Домодедове помощь потребовалась семерым.

"27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, доставлены в Домодедовскую больницу", – написал Воробьев в MAX.

Одного из пострадавших – мужчину 74 лет с множественными осколочными ранениями – готовят к переводу в столичный центр.

Кроме того, в Одинцовском округе пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, однако госпитализация не потребовалась. Также в Подольске пострадали две женщины 66 и 38 лет.

Воробьев подчеркнул, что в настоящее время на всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Сергей Собянин сообщал, что в период с вечера 19 июля до утра 20 июля средствами ПВО была пресечена массированная атака более 400 дронов на Московский регион. При этом на подлете к столице ликвидировали 85 из них.

Последствия атаки зафиксировали в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В частности, в Одинцове оказались повреждены автомобиль и частное домовладение. В Подольске падение беспилотника привело к возгораниям и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте. Действиям украинских военных, которые совершили террористические акты против мирных граждан, будет дана уголовно-правовая оценка.

В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Россия даст ответ на данную атаку. По его словам, за покушение на Москву "будет отдельная благодарность".

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