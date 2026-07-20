20 июля, 09:47Происшествия
10 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Московской области
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
В результате атаки вражеских БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Согласно уточненной информации, в Домодедове помощь потребовалась семерым.
"27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, доставлены в Домодедовскую больницу", – написал Воробьев в MAX.
Одного из пострадавших – мужчину 74 лет с множественными осколочными ранениями – готовят к переводу в столичный центр.
Кроме того, в Одинцовском округе пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали острую реакцию на стресс, однако госпитализация не потребовалась. Также в Подольске пострадали две женщины 66 и 38 лет.
Воробьев подчеркнул, что в настоящее время на всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Сергей Собянин сообщал, что в период с вечера 19 июля до утра 20 июля средствами ПВО была пресечена массированная атака более 400 дронов на Московский регион. При этом на подлете к столице ликвидировали 85 из них.
Последствия атаки зафиксировали в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В частности, в Одинцове оказались повреждены автомобиль и частное домовладение. В Подольске падение беспилотника привело к возгораниям и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте. Действиям украинских военных, которые совершили террористические акты против мирных граждан, будет дана уголовно-правовая оценка.
В свою очередь, посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Россия даст ответ на данную атаку. По его словам, за покушение на Москву "будет отдельная благодарность".