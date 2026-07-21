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21 июля, 05:58

Происшествия

Возгорание произошло на территории производственных объектов в Липецке

Фото: МАХ/"Липецк"

В Липецке на территории производственной площадки произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его информации, пламя охватило открытую площадку. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Для борьбы с огнем стягиваются дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. На месте работают все оперативные службы.

Ранее пожар произошел на производстве полимеров в Ленинградской области. Предварительная площадь возгорания достигала 5,9 тысячи квадратных метров. Тушение серьезно осложняется высокой пожарной нагрузкой в цехах и сильным порывистым ветром.

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