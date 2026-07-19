Крупный пожар возник в промзоне в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Крупный пожар возник на территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас".

Сообщение о пожаре в здании за автомойкой на Волоколамском шоссе поступило в 14:49 19 июля. Затем огонь распространился на соседнее здание, прицеп у фуры и хранящиеся рядом поддоны.

Огнеборцы успели эвакуировать шесть баллонов с углерод-диоксидом, баллоны не сдетонировали. На месте пожара наблюдается сильное задымление.

Ранее пожар произошел в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Информация о возгорании поступила рано утром 18 июля. Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного объекта. Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать.

