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20 июля, 12:25

Общество

Большинство россиян хотят получать на пенсии не менее 50 тыс рублей

Фото: depositphotos/Fascinadora

Большинство россиян (86%) рассчитывают на пенсионный доход не ниже 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование НПФ "БУДУЩЕЕ" и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Согласно опросу, 34,5% респондентов хотели бы получать от 50 до 75 тысяч рублей, 24,4% – от 75 до 100 тысяч, а 27,1% – свыше 100 тысяч рублей. Лишь 12,4% согласны на сумму от 25 до 50 тысяч, и только 1,6% устроит менее 25 тысяч рублей.

Самые высокие запросы зафиксированы в Южном федеральном округе – в среднем 81,2 тысячи рублей. Близкие показатели наблюдаются также в Северо-Кавказском (81 тысяча) и Дальневосточном (80,7 тысячи) федеральных округах.

Большинство россиян готовы самостоятельно копить на пенсию, но связывают такую возможность с уровнем текущих доходов. 21% участников исследования не формируют никаких накоплений на старость из-за нехватки средств, при этом 8,8% уже создают финансовую подушку к пенсии.

Исследование также показало положительное отношение граждан к корпоративным механизмам формирования надбавки к пенсии. Почти две трети опрошенных (65,2%) готовы формировать дополнительную пенсию совместно с работодателем, если участие в программе будет максимально простым. Главным условием участия в корпоративных пенсионных программах остается надежность.

Финансовый эксперт Татьяна Волкова ранее рассказала, что с 1 августа часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в новом размере. Соцфонд автоматически скорректирует выплаты тем, кто официально работал в течение 2025 года и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. При этом размер прибавки рассчитывается персонально.

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