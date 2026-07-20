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20 июля, 22:53

Происшествия

Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавшим после атаки на логоцентры

Фото: depositphotos/stasokulov

Wildberries начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии после атаки на логистические центры компании. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

Кроме того, компания оценила последствия произошедшего для складов. В частности, логистический комплекс в Котовске после завершения проверки состояния 23 июля возобновит прием поставок. Товары, которые находились на складе, вернутся в продажу.

Также Wildberries готовит обновленную информацию о выплатах за поврежденные товары в Электростали. В компании отметили, что продолжат оценивать последствия и работать над ускорением процесса.

Атака БПЛА ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали произошла в ночь на 18 июля. В Котовске погибли 7 сотрудников, еще 25 пострадали, в Электростали погиб 1 человек, ранения получили 57. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила официальное обращение к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье. Вслед за этим руководством компании были пересмотрены внутренние регламенты – утвержден новый порядок компенсационных выплат работникам логистических центров в случае проведения эвакуационных мероприятий.

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