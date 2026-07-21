Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий ролик на YouTube-канале журналиста.

По словам Карлсона, он недавно присутствовал на ужине за рубежом, где среди гостей были Каллас и множество иностранных дипломатов. Журналист рассказал, что, когда глава евродипломатии встала произнести речь, у него возникло "чувство презрения к ней и недоумения, что кто-то такой глупый может занимать руководящую должность в Европе".

Карлсон также отметил, что участники ужина были поражены неосведомленностью Каллас. Он выразил недоумение тем, что Европейский союз мог выдвинуть такого человека на руководящий пост.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к отставке Каллас. Между Каллас и Европейской службой внешних действий с одной стороны и фон дер Ляйен и ЕК с другой растет напряженность. Кроме того, глава ЕК все чаще комментирует внешнеполитические вопросы, выходя за рамки своих полномочий, в связи с чем позиции Каллас ослабевают.