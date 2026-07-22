Криминалист Игнатов: с пропавшей в Подмосковье девочкой мог произойти несчастный случай

Фото: телеграм-канал "112"

С пропавшей в подмосковном Серпухове 13-летней девочкой мог произойти несчастный случай. Об этом изданию "Абзац" заявил криминалист Михаил Игнатов.

"Надо поговорить с родителями, узнать, с кем она дружила, куда могла пойти, проверить водоемы, пруды или озера, ведь мог произойти несчастный случай на воде", – сказал Игнатов.

Эксперт также допустил, что ребенок мог встретиться с дикими животными в лесу. Он считает, что там сложно будет обнаружить следы, поэтому необходима помощь волонтеров.

Игнатов добавил, что не исключается версия о похищении девочки. Он подчеркнул, что нужно проверить камеры видеонаблюдения и систему "Безопасный город", чтобы понять, мог ли ребенок сесть в незнакомую машину.

Специалист указал, что поиски осложняются особенностями дачного поселка. По его словам, в таких населенных пунктах очень мало камер.

Местонахождение 13-летней девочки неизвестно с 19 июля. По информации прокуратуры Московской области, она отправилась искать потерянную сережку, а мобильный телефон оставила дома.

Рост девочки составляет 146 сантиметров. У нее среднее телосложение, русые волосы и карие глаза.

Следователи возбудили уголовное дело о пропаже несовершеннолетней. Специалисты осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Также были проведены допросы матери, бабушки пропавшей и других свидетелей.