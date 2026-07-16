Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 10:29

Происшествия

Полиция ищет пропавшего в Калининграде 10-летнего мальчика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Калининграде сотрудники полиции ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома накануне и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ребенок днем 15 июля ушел из дома, который расположен на Батальной улице. Его местонахождение до сих пор не установлено.

По данным полиции, мальчик был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки. При себе у него была черная сумка через плечо. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию.

Ранее полиция Владивостока обратилась к гражданам с просьбой помочь в поиске мальчика, который пропал в Хабаровске. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и до сих пор не был найден.

Правоохранители назвали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене. Всех тех, кто обладает информацией о происшествии, в том числе о свидетелях или обстоятельствах исчезновения юноши, попросили обратиться в полицию.

Читайте также


происшествиярегионы

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика