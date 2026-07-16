Полиция ищет пропавшего в Калининграде 10-летнего мальчика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Калининграде сотрудники полиции ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома накануне и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ребенок днем 15 июля ушел из дома, который расположен на Батальной улице. Его местонахождение до сих пор не установлено.

По данным полиции, мальчик был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки. При себе у него была черная сумка через плечо. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию.

Ранее полиция Владивостока обратилась к гражданам с просьбой помочь в поиске мальчика, который пропал в Хабаровске. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня 2007 года и до сих пор не был найден.

Правоохранители назвали особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе и шрам зигзагообразной формы на правом колене. Всех тех, кто обладает информацией о происшествии, в том числе о свидетелях или обстоятельствах исчезновения юноши, попросили обратиться в полицию.

