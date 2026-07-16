Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 796

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Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 796. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети Х.

"На данный момент сообщается о 2 073 случаях, включая 796 смертей", – рассказали в организации.

В ВОЗ отметили, что вирус распространяется значительно быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Для сравнения: в 2018–2019 годах отметка в 2 тысячи заболевших была пройдена только через 10 месяцев после начала вспышки.

При этом, по словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, в Уганде 16 июля из больницы выписывают последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой, что знаменует начало 42-дневного обратного отсчета до окончания вспышки заболевания в стране.

Он добавил, что в Уганде за время распространения инфекции зарегистрировали лишь 20 случаев заболевания и 2 летальных исхода.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из ДР Конго в начале мая. Спустя время ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

В Роспотребнадзоре при этом подчеркивали, что в России риск распространения Эболы отсутствует. Вместе с тем в стране готовы приступить к серийному выпуску вакцины против нового штамма лихорадки.