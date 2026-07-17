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17 июля, 11:01

Транспорт

Функция голосовых отзывов через QR-код появилась в автобусах и электробусах Мосгортранса

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Свыше 7 тысяч автобусов и электробусов Мосгортранса оснастили функцией голосовых отзывов через QR‑код в салоне, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Технологию сначала тестировали в электробусах на севере, северо-востоке и востоке столицы. С начала года сервисом воспользовались более 13 тысяч раз.

При помощи этой функции можно поблагодарить водителя за вежливость или комфортную поездку, оценить маршрут и удобство интервалов движения. Также пассажиры могут предложить идеи для развития сервиса или сообщить о неисправности. Заявки оперативно обрабатываются профильными подразделениями.

Для отправки голосового отзыва нужно отсканировать QR-код, расположенный у кабины водителя или над площадкой для велосипедов, камерой телефона. Следом необходимо перейти по ссылке, заполнить анкеты и записать голосовое сообщение. При необходимости его легко перезаписать. Кроме прочего, можно заявить о забытых вещах в салоне, прикрепить файлы.

Затем нейросеть переведет речь в текст и отправит сообщение в Мосгортранс. Искусственный интеллект считает эмоции и выделит ключевые слова, а также позволит оценить тональность автора. Кроме того, технология оперативно классифицирует запрос и ускорит реагирование специалистов.

За 2025 год пассажиры уже более 25 тысяч раз оценили работу наземного транспорта при помощи таких кодов, а водители Мосгортранса получили свыше 5 600 благодарностей.

Ранее стало известно, что трамвайный парк Москвы на 100% обеспечен низкопольными вагонами нового поколения с климат-контролем. Кроме того, трамваи российского производства оснащены USB-разъемами для зарядки телефонов, информационными экранами, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок и велосипедов.

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