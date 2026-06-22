Столичные беспилотные трамваи-лаборатории начали выезжать на новые маршруты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные беспилотные испытательные трамваи-лаборатории приступили к сбору данных на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Перед выходом беспилотного транспорта на линию с пассажирами мы проводим многочисленные серьезные испытания. Наш безусловный приоритет – комфорт и безопасность", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

На данный момент трамваи-лаборатории ездят по новым маршрутам без пассажиров, но с водителем за пультом. Он полностью контролирует движение, а датчики собирают необходимую информацию.

В соответствии с указом Сергея Собянина до конца 2026 года в мегаполисе будут оснащены беспилотными технологиями еще 11 трамваев, указал Ликсутов, добавив, что таким образом их общее количество достигнет 15.

В процессе движения инновационный транспорт собирает данные для создания высокоточной карты. Этот этап является ключевым для тестирования беспилотных технологий. Карта детально описывает все нюансы движения трамвая по конкретному маршруту.

Она состоит из двух частей: лидарной и векторной. Первая отвечает за точное определение местоположения транспорта в пространстве, в то время как вторая содержит основную информацию о маршруте, включая разрешенную скорость, расположение остановок, светофоров, стрелочных переводов и другие важные элементы.

Аналогичную карту ранее создали для маршрута № 10 перед началом регулярного движения первого в мире полностью беспилотного трамвая с пассажирами. Запуск прошел в сентябре 2025 года с участием Собянина.

Ранее мэр объявил о завершении в столице многолетнего проекта по обновлению трамвайного парка. На сегодняшний день на городских маршрутах курсируют более 600 трамваев нового поколения, что позволило полностью обновить подвижной состав на всех 36 трамвайных маршрутах.

Новые модели были созданы по заказу правительства Москвы специально для столичной транспортной системы. Производство полностью локализовано в России – вагоны выпускаются в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

