Эксперт Холгова назвала нетактичным обращение "женщина"

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Обращаться к незнакомым людям со словами "женщина", "девушка", а также "мужчина" и "молодой человек" нетактично. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, в русском языке на сегодняшний день нет корректной формулировки, с помощью которой можно было бы обратиться к незнакомцам.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Здесь очень легко попасть в неловкую ситуацию, ведь многие представительницы прекрасного пола считают, что обращение "женщина" – это некая отсылка к какому-то уже солидному возрасту. Они же чувствуют себя более молодыми.

С другой стороны, называть абсолютно всех "девушками" тоже некорректно, ведь некоторые обижаются и думают: "Ну какая я девушка в 35 лет, я уже взрослая дама". Использовать такое обращение по отношению, например, к 70-летним тем более неэтично, подчеркнула эксперт.

"Это аналогично тому, когда женщина сильно поправилась, а подруга ей говорит, что она в прекрасной форме. И все понимают, что это грубое вранье", – отметила Холгова.

Поэтому в рамках этикета идеальным вариантом станет фраза "извините, пожалуйста" или "простите, пожалуйста". Это же оптимально и при обращении к представителям сильного пола. В целом по этикету говорить "мужчина", "молодой человек", "парень", "дедушка" тоже не принято, заключила эксперт.

Ранее специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая напомнила, что пунктуальность – это язык доверия и уважения. Когда человек приходит вовремя, он невербально сообщает, что время других для него ценно.