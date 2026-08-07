Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 17:35

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Холгова назвала нетактичным обращение "женщина"

Эксперт по этикету рассказала, можно ли использовать обращение "женщина"

Фото: 123RF.com/deagreez

Обращаться к незнакомым людям со словами "женщина", "девушка", а также "мужчина" и "молодой человек" нетактично. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, в русском языке на сегодняшний день нет корректной формулировки, с помощью которой можно было бы обратиться к незнакомцам.

Здесь очень легко попасть в неловкую ситуацию, ведь многие представительницы прекрасного пола считают, что обращение "женщина" – это некая отсылка к какому-то уже солидному возрасту. Они же чувствуют себя более молодыми.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП)

С другой стороны, называть абсолютно всех "девушками" тоже некорректно, ведь некоторые обижаются и думают: "Ну какая я девушка в 35 лет, я уже взрослая дама". Использовать такое обращение по отношению, например, к 70-летним тем более неэтично, подчеркнула эксперт.

"Это аналогично тому, когда женщина сильно поправилась, а подруга ей говорит, что она в прекрасной форме. И все понимают, что это грубое вранье", – отметила Холгова.

Поэтому в рамках этикета идеальным вариантом станет фраза "извините, пожалуйста" или "простите, пожалуйста". Это же оптимально и при обращении к представителям сильного пола. В целом по этикету говорить "мужчина", "молодой человек", "парень", "дедушка" тоже не принято, заключила эксперт.

Ранее специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая напомнила, что пунктуальность – это язык доверия и уважения. Когда человек приходит вовремя, он невербально сообщает, что время других для него ценно.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика