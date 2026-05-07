Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 17:26

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Коломацкая: опоздание более чем на 30 минут наносит урон репутации

Эксперт по этикету рассказала, на какое время допустимо опаздывать

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Опоздания не более чем на 5–7 минут допустимы с точки зрения этикета, однако важно предупреждать об этом другую сторону заранее. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Ранее одно из зарубежных исследований показало, что зумеры считают нормальным опаздывать на встречи на 10 минут. Люди более старшего возраста относятся к этому строже, а те, кому за 60, вовсе не терпят опозданий, сообщило издание Fortune.

Коломацкая напомнила, что пунктуальность – это язык доверия и уважения: когда человек приходит вовремя, он невербально сообщает, что время других людей для него ценно. И поколению, которое выросло с возможностью ставить уведомление на телефоне, особенно важно выполнять правило четкого соблюдения временных договоренностей.

Согласно классическому деловому этикету, лучше вовсе не опаздывать либо задерживаться не более чем на 5–7 минут. Это время другая сторона может потратить на какие-то организационные дела: подключить технику, разлить воду, открыть ноутбук. 10–15 минут является уже нежелательным максимумом, а все, что свыше, – серьезное нарушение и неуважение к чужим планам.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Опоздание более чем на 30 минут без предупреждения – это фактически срыв встречи и удар по собственному репутационному имиджу, предупредила специалист.

Если опоздание все же неизбежно, важно предупредить об этом как можно раньше и принести извинения до своего появления. Это может звучать примерно так: "Прошу прощения за задержку. Спасибо за ожидание". И в дополнение нужно кратко объяснить причину.

"Уже на месте длительные оправдания ни к чему – это вторичный шум: не стоит тратить время присутствующих и дождавшихся опоздавшего", – пояснила специалист.

Кроме того, важно помнить, что, если встреча проходит на территории принимающей стороны, ни в коем случае нельзя приходить заранее, потому что это так же неэтично, как и опоздать. И только если встреча проходит на нейтральной территории, например в ресторане, можно прийти за пять минут, заключила Коломацкая.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева посоветовала не удалять отправленные сообщения просто так. Надо обязательно написать адресату о причине такого действия. К примеру: "Прошу прощения, информация больше не актуальна".

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика