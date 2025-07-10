Эксперт по этикету Богачева: смайлики и эмодзи неуместны в деловой переписке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сокращать слова вежливости в деловой переписке и отправлять смайлики в рабочих сообщениях руководителю неэтично. Таким мнением с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее мнению, когда коллеги обсуждают деловые вопросы в мессенджерах, в сообщениях важно соблюдать базовые правила русского языка.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Особое внимание советую уделить словам вежливости. Часто их сокращают в переписке: "спс" вместо "спасибо", "пжлст" вместо "пожалуйста", но с точки зрения этикета это неправильно. Их необходимо писать полностью.

"Аккуратнее стоит быть и с эмодзи. Их можно использовать при общении с давними партнерами, коллегами, хорошими знакомыми и друзьями. Словом, с теми адресатами, с кем такой формат устоялся. Однако в классической переписке по электронной почте с малознакомыми или в чате с руководителем все же стоит отказаться от этого", – отметила эксперт.

Также лучше просто так не удалять отправленные сообщения, считает специалист. Надо обязательно написать адресату о причине такого действия. К примеру: "Прошу прощения, информация больше не актуальна".

"И совсем неэтично, когда кто-то намеренно удаляет сообщения с целью скрыть информацию или как-то исказить ход общения в чате", – подчеркнула Богачева.

Ранее специалист по деловой переписке Анна Сосновая рассказала о необходимости предупреждать собеседников о желании отправить им голосовые сообщения. При этом мысли в них важно излагать без вздохов и слов-паразитов.