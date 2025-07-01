Эксперт Богачева назвала главные правила этикета на экскурсиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перебивать экскурсовода, публично критиковать произведения искусства и долго фотографироваться у экспонатов невежливо. Таким мнением с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, перед началом экскурсии стоит уточнить у гида, когда ему можно задавать вопросы.

"Люди разные: кто-то удачно строит повествование на ответах, а кому-то сложно после них переключаться к основной теме. В последнем случае гид может попросить задавать вопросы в определенное время", – пояснила эксперт.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Если перед экскурсией туристам выдают радиогиды, нужно проверить исправность техники, как только об этом попросят. В противном случае рассказывающему придется отвлекаться на жалобы тех, у кого "в наушниках ничего не слышно".

Эксперт также напомнила, что во время экскурсии важно соблюдать тишину.

"Не надо громко разговаривать и пытаться обсуждать с кем-то увиденное или услышанное, и тем более публично критиковать произведения искусства. Последнее может говорить о том, что у человека не очень высокий уровень культуры", – отметила эксперт.

Также Богачева посоветовала не увлекаться процессом фотографирования. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать снимок на фоне картины, однако процесс не должен затягиваться и мешать другим осматривать экспонат, отметила эксперт.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая перечислила самые распространенные ошибки туристов в отелях "все включено". В частности, она посоветовала не накладывать в тарелку много еды: так как ее обычно недоедают, это будет неуважением к персоналу.

