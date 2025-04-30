Эксперт Коломацкая назвала три главные ошибки туристов в отелях "все включено"

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Горы еды на тарелке, вынос продуктов из ресторана и пренебрежение к персоналу – самые распространенные ошибки туристов в отелях "все включено". Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она отметила, что в ресторане отеля достаточно положить в тарелку три вида закусок по столовой ложке каждой. Если что-то понравится, затем можно подойти за добавкой.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Когда отдыхающий накладывает целые горы всего, он часто не может осилить столько еды и выбрасывает ее. А это неуважение к персоналу отеля. К тому же показывает, что человек не умеет осознанно подойти к выбору и понять, чего он хочет.

Также туристам не стоит выносить еду из зоны питания. В некоторых ресторанах есть даже напоминания об этом, предупредила Коломацкая.

"Дело не в желании заведения сэкономить: если отдыхающий возьмет с собой на пляж скоропортящийся продукт вроде йогурта, он может получить пищевое отравление. В итоге будет испорчен не только его отдых, но и репутация отеля", – пояснила специалист.

Если все же хочется взять что-то с собой, можно попросить об этом на выходе из ресторана. Тогда это не будет похоже на попытку вынести что-то, пока никто не видит, добавила эксперт.

Еще одна популярная ошибка – считать, что при системе "все включено" все вокруг обязаны отдыхающему. Необходимо корректно относиться к персоналу отеля, отметила специалист.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Надо уважать и тех, кто отдыхает рядом: не устраивать в публичных местах телефонных переговоров по громкой связи, просмотров фильмов во всеуслышание и ссор. Все это может мешать окружающим.

Ранее эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова назвала запрещенные темы для разговора на публике. К примеру, она посоветовала не обсуждать здоровье с малознакомыми людьми. Также не стоит затрагивать тему религии, поскольку вокруг могут находиться люди разного вероисповедания.

