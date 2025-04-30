Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 17:31

Туризм
Главная / Новости /

Эксперт Коломацкая назвала три главные ошибки туристов в отелях "все включено"

Эксперт по этикету перечислила главные ошибки на отдыхе по системе "все включено"

Фото: depositphotos/fotoevent.stock

Горы еды на тарелке, вынос продуктов из ресторана и пренебрежение к персоналу – самые распространенные ошибки туристов в отелях "все включено". Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она отметила, что в ресторане отеля достаточно положить в тарелку три вида закусок по столовой ложке каждой. Если что-то понравится, затем можно подойти за добавкой.

Когда отдыхающий накладывает целые горы всего, он часто не может осилить столько еды и выбрасывает ее. А это неуважение к персоналу отеля. К тому же показывает, что человек не умеет осознанно подойти к выбору и понять, чего он хочет.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и клиентскому сервису

Также туристам не стоит выносить еду из зоны питания. В некоторых ресторанах есть даже напоминания об этом, предупредила Коломацкая.

"Дело не в желании заведения сэкономить: если отдыхающий возьмет с собой на пляж скоропортящийся продукт вроде йогурта, он может получить пищевое отравление. В итоге будет испорчен не только его отдых, но и репутация отеля", – пояснила специалист.

Если все же хочется взять что-то с собой, можно попросить об этом на выходе из ресторана. Тогда это не будет похоже на попытку вынести что-то, пока никто не видит, добавила эксперт.

Еще одна популярная ошибка – считать, что при системе "все включено" все вокруг обязаны отдыхающему. Необходимо корректно относиться к персоналу отеля, отметила специалист.

Надо уважать и тех, кто отдыхает рядом: не устраивать в публичных местах телефонных переговоров по громкой связи, просмотров фильмов во всеуслышание и ссор. Все это может мешать окружающим.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и клиентскому сервису

Ранее эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова назвала запрещенные темы для разговора на публике. К примеру, она посоветовала не обсуждать здоровье с малознакомыми людьми. Также не стоит затрагивать тему религии, поскольку вокруг могут находиться люди разного вероисповедания.

Читайте также


Трошина Любовь

туризмэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика