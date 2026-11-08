Трамп предложил главе UFC Уайту стать пресс-секретарем Белого дома

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил президенту UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Я рад объявить, что великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов", – написал Трамп.

По словам американского лидера, он попросил Уайта взять с собой помощников в лице бойцов Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниэла Кормье, Аманды Нуньес и Кайлы Харрис.

"Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от сумасшедших левых. Дана станет пресс-секретарем, которому нет равных. Дана, пожалуйста, прими эту должность!", – добавил Трамп.

Ранее стало известно, что новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер, который до этого занимал должность замглавы аппарата. Он приступит к новым обязанностям с понедельника, 9 ноября 2026 года.

Трамп назвал его одним из своих самых доверенных советников. Отдельно президент поблагодарил за работу действующую главу аппарата Сьюзи Уайлз.