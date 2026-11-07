Церемония открытия стадиона "Торпедо" после реконструкции прошла в Москве

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов

Церемония открытия московского стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции прошла 7 ноября в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Перед матчем 17-го тура Первой лиги с "Нефтехимиком" на арене появилась трибуна Валентина Иванова. Сначала болельщикам представили новую трибуну, названную в честь прославленного форварда, а затем началась официальная часть.

Зрителям рассказали о ключевых этапах истории клуба – от основания в 1924 году до сегодняшнего дня. Перед игрой на стадионе устроили театрализованное представление.

Открывать трибуну выпало генеральному директору "Торпедо" Владимиру Леонченко.

"Наконец этот момент случился, что в этот торжественный момент открытия стадиона открываем трибуну Валентина Иванова. Как человек и тренер он внес огромный вклад в развитие и успехи футбольного клуба", – сказал он.

Болельщикам руководитель пожелал хорошей игры и наслаждения от футбола.

"Уважаемые болельщики "Торпедо", хочу поздравить вас с новосельем. Хочу пожелать, чтобы чаша была полной", – обратился к болельщикам президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов.

Вдова футболиста, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова поблагодарила руководство клуба и президента "Торпедо" Леонида Соболева за новую арену.

"Я на многих стадионах была, но этот самый лучший. Хочу, чтобы болельщики всегда заполняли трибуны", – сказала она.

Олимпийская чемпионка также нанесла символический удар по мячу перед началом встречи и пожелала футболистам возвращаться с победой. Первый матч на обновленной арене торпедовцы провели в тот же день.

Иванов играл на позиции нападающего и всю карьеру – с 1952 по 1966 год – провел в "Торпедо". В составе клуба он дважды выигрывал чемпионат СССР (1960, 1965), трижды становился серебряным призером и один раз – бронзовым, а также завоевал Кубок страны в 1960 году. За команду форвард отыграл 287 матчей и забил 127 мячей – это клубный рекорд.

В 1967 году Иванов вошел в тренерский штаб торпедовцев, после чего возглавил команду и осенью 1976 года привел ее к золоту чемпионата СССР. Под его руководством клуб еще четыре раза брал бронзу национального первенства и трижды побеждал в Кубке СССР. Тренерскую карьеру он завершил в 2004 году.

В сборной СССР нападающий провел 59 матчей и забил 26 мячей, стал олимпийским чемпионом 1956 года, победителем чемпионата Европы 1960 года и серебряным призером европейского первенства 1964 года. На чемпионате мира 1962 года в Чили он отыграл четыре встречи и забил четыре мяча, разделив звание лучшего бомбардира турнира с бразильцами Вавой и Гарринчей, югославом Драженом Ерковичем, чилийцем Леонелем Санчесом и венгром Флорианом Альбертом.

Иванова не стало 8 ноября 2011 года, ему было 76 лет.

Стадион на Восточной улице ввели в эксплуатацию 5 сентября. Площадку построили в 1959 году как тренировочное поле для одноименной команды. К 2020 году спортивный комплекс устарел, после чего и было принято решение о его реконструкции.

Теперь стадион представляет собой современную футбольную арену, соответствующую требованиям первой категории РФС и способную принимать соревнования всероссийского и международного уровней.

