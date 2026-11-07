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07 ноября, 16:43

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Лукашенко: у президента вряд ли могут быть друзья

Лукашенко рассказал, есть ли у него друзья

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Говяды в Шкловском районе Могилевской области заявил, что у главы государства вряд ли могут быть друзья. Его цитирует агентство "БелТА".

По словам белорусского лидера, у него есть знакомые, которые немало для него сделали, и Лукашенко это помнит. Однако друзья, отметил президент, со временем начинают требовать большего, что может привести к коррупции.

Он также подчеркнул, что подобный подход для него неприемлем. С хорошими людьми, уточнил белорусский лидер, можно пообщаться, но не следует забывать о своей должности.

"Может, у какого-то президента и (есть. – Прим. ред.) друзья. Я про себя говорю", – добавил Лукашенко.

Президент указал, что друзьями допустимо называть сыновей, которые никогда не предадут и сделают так, нужно отцу. Кроме того, белорусский лидер назвал справедливость своим главным лозунгом.

Лукашенко вспомнил, как в агрогородке Городец в Шкловском районе общался с людьми, со многими из которых прежде работал в сельском хозяйстве. Он признал, что дисциплина и требования были жесткими, но справедливость соблюдалась всегда.

"В основе должна быть справедливость. И у нас, восточных славян, сейчас жесточайший спрос на справедливость. Люди хотят справедливости. В Западной Европе, я знаю этих людей, – у них по-другому несколько. А наши люди никогда не потерпят несправедливости", – отметил он.

Президент также затронул тему религии и указал, что людям, имеющим власть, стоит о ней помнить. По его мнению, большинство людей верующие, и Господь видит, кто чем занимается.

Ранее Лукашенко связал свое становление как руководителя страны с работой в совхозе "Городец" в Могилевской области. Он посетил ферму по разведению племенного скота мясных пород на предприятии "Городец". С 1987 по 1994 год Лукашенко руководил одноименным совхозом в Шкловском районе.

После этого он приезжал туда в 1995 году, уже будучи президентом, а также осенью 2025-го, когда поручил навести порядок в хозяйстве. Осматривая нынешнее состояние предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец", Лукашенко отметил, что условия там стали настолько комфортными, что напомнили ему курорт.

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