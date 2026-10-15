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15 октября, 14:09

Политика

Лукашенко подарили теленка японской породы вагю

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы вагю, передает БЕЛТА.

Молодую телочку назвали Освея, окрас у нее черный. Животное родилось 1 июля 2026 года. Теперь ее перевезут в хозяйство белорусского президента.

Лукашенко попросил специалистов дать подробные инструкции о том, как правильно содержать и кормить корову этой породы.

"Выращу", – заявил он.

Японская черная порода – одна из четырех, объединенных общим названием "вагю", и самая распространенная из них: на нее приходится около 95% всего поголовья вагю в мире. Взрослая корова достигает веса в 500–600 килограммов, быки – до 900 килограммов и более.

Главное достоинство породы – способность формировать интенсивную внутримышечную мраморность. По ее степени японская черная превосходит остальные породы вагю.

Лукашенко уже не в первый раз получает корову в подарок. В марте 2026 года президенту подарили корову на ферме в Могилевской области. А в июне во время посещения фермы в Минской области президенту вручили в подарок корову по кличке Муся.

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