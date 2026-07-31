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31 июля, 15:55

Политика

Крупнейшая молочная компания Белоруссии подарила Лукашенко памятник корове

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Крупнейший белорусский производитель молочной продукции "Савушкин продукт" подарил президенту республики Александру Лукашенко памятник корове. Скульптуру установят во Дворце независимости, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

"Первый сказал, что корове нужно поставить памятник. Сказано – сделано", – говорится в сообщении канала, опубликовавшего фото монумента.

Высота скульптуры превышает человеческий рост. На шее детализированной коровы закреплен колокольчик с названием предприятия.

Идея поставить памятник корове принадлежит самому Лукашенко. В октябре 2024 года он заявил, что корова – это святое, ведь благодаря ей выживали партизаны и дети в годы войны. В 2025-м белорусский лидер вспомнил о необходимости поставить памятник этому животному, отметив, что от него получают не только молоко, но и мясо.

В марте 2026 года Лукашенко подарили корову на ферме в Могилевской области. А в июне во время посещения фермы в Минской области президенту вручили еще один подарок – корову по кличке Муся.

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